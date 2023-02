Morte di Sara Scimmi, il caso è in appello

Perizie, memorie e atti d’appello sono sul tavolo dei giudici di secondo grado. Tra qualche giorno la corte fiorentina - si apprende - si pronuncerà. E’ il processo con al centro la morte di Sara Scimmi. Un caso, i cui contorni, tuttavia vanno ben oltre questo procedimento e riguardano - come la famiglia ha sottolineato più volte - i tanti punti rimasti oscuri nella notte in cui la ragazza perse la vita. Cosa era acacduto a Sara prima che il Tir la investisse?

Intanto questo è, appunto, il processo a carico di Milko Morelli di Santa Maria a Monte che con il suo tir investì la giovane di Castelfiorentino la notte del 9 settembre del 2017 lungo la 429. In primo grado, Morelli, 51 anni, fu riconosciuto non colpevole in quanto, secondo i giudici, non c’era prova che la ragazza fosse viva quando le ruote del mezzo pesante la schiacciarono. La pubblica accusa - il pm Falcone che ha appellato l’assoluzione - aveva chiesto la condanna del Morelli a 5 anni, ritenendo che le probabilità che Sara Scimmi avesse subito un primo urto a causa di un’auto transitata poco

prima del mezzo pesante fossero inferiori rispetto a quanto ritenuto dal collegio del tribunale. Secondo il pm gli elementi per affermarlo ci sarebbero già nei primi atti d’indagine. Nessun mezzo, secondo gli inquirenti, se non quello del Morelli, aveva lasciato tracce potenzialmente attribuibili a frenate o a qualche impatto. La procura contesta la sentenza di primo grado, che vede in un precedente incidente, ad opera di un’auto rimasta ignota, la causa della caduta della giovane sulla linea di mezzeria.

Una vicenda, quella della morte della ragazza avvenuta in una notte che resta comunque carica di misteri sui quali la famiglia chiede da anni di fare luce. L’ipotesi che a Sara fosse comunque successo qualcosa di grave prima di essere travolta dal camion, dopo una normale serata in discoteca, era stata oggetto di un secondo filone d’indagine – ipotesi di reato omicidio volontario a carico di ignoti – che si concluse con l’archiviazione. Nel frattempo i legali della famiglia della 19enne – assititi dall’agenzia investigativa Emme Team – hanno aggiunto in questi mesi una serie di elementi finalizzati alla riapertura del caso e rimettendo sotto la lente tutto quanto, secondo loro, non sarebbe stato accuratamente approfondito di quella notte.

Carlo Baroni