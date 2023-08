Morte di Melai Slitta il funerale

Slittano alla prossima settimana le esequie di Marco Melai. La Procura di all’esito dell’autopsia ha dato – si apprende – il nulla osta alla restituzione della salma per le esequie. Tuttavia, la volontaà della famiglia è quella di procedere con la cremazione e su questo aspetto deve attendere un’autorizzazione specifica dell’autorità inquirente. Le esequie, quindi, si terranno la prossima settinana e saranno celebrate nella chiesa della Collegiata. Melai, ex ragioniere e vice presidente della Cuoiopelli, venne trovato senza vita giovedì della scorsa settinana sulle scale di casa a 76 anni a Santa Croce sull’Arno: secondo le prime risultanze dell’autopsia per un malore sarebbe caduto dalle scale sbattendo la testa e perdendo la vita in seguito a un trauma cranico. Per fare chiarezza sono stati fatti accertamenti medico legali, anche se non erano stati rivenuti elementi per ipotizzare una responsabilità di terzi.