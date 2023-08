Mortale incidente al depuratore Aquarno di Santa Croce: inghiottito dai fanghi

SANTA CROCE

L’operaio che ha perso la vita mercoledì pomeriggio al depuratore Aquarno sarebbe stato inghiottito dai fanghi, concentrati maggiormente nella parte centrale della vasca. Effetto simile alle sabbie mobili. Il collega si è salvato perché è caduto in una parte più laterale, dove la concentrazione di fanghi era ridotta. Ha riportato la frattura di un polso, lamentava dolori all’addome e al bacino, ma ce la farà. Secondo i medici dell’ospedale di Cisanello non è in pericolo di vita.

Alberto Fontanelli, 44 di Pontedera, è deceduto pochi minuti dopo. I soccorritori hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma non c’è stato niente da fare. La moglie, anche lei dipendente di Aquarno, è accorsa poco dopo. Una tragedia che ha investito improvvisamente l’intera struttura dove vengono trattate le acque delle aziende del settore conciario di Santa Croce, Castelfranco e Fucecchio e i reflui civili del comprensorio. L’altro, il quarantacinquenne Manuele Tuliani, 45 anni di Castelfranco, è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco che l’hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 e poi in elisoccorso trasferito a Cisanello. La salma di Fontanelli si trova all’istituto di medicina legale di Pisa per essere sottoposta ad autopsia. Al momento la Procura non ha ancora affidato l’incarico per l’esame autoptico.

Le indagine sulle cause del mortale incidente sul lavoro sono affidate ai tecnici della medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro. Gli accertamenti e le verifiche, in gran parte compiuti mercoledì dopo l’infortunio, sono ancora in corso. I due operai stavano lavorando allo smontaggio della copertura della vasca insieme ai tecnici di una ditta esterna che avrebbero dovuto effettuare lavori di manutenzione alla struttura. Prende sempre più corpo l’ipotesi che la caduta sia stata causata da una disattenzione dei due operai nel sistema di ancoraggio.

gabriele nuti