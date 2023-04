Trovata morta nell’Arno: era scomparsa, la famiglia aveva dato l’allarme

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 26 aprile 2023 – È stata trovata senza vita in Arno, impigliata a un albero vicino alla sponda del fiume, una 60enne scomparsa nei giorni scorsi da Santa Croce sull'Arno (Pisa) e per la quale erano state attivate le ricerche. Il corpo senza vita era incastrato tra la vegetazione.

Gli inquirenti propendono per l'ipotesi del suicidio. L'allarme per la scomparsa è scattato nella mattina del 25 aprile dopo la denuncia dei familiari. La donna non aveva fatto ritorno a casa.

Si era allontanata a piedi dalla sua abitazione e l'aveva vista una vicina. Dopo una notte di attesa i familiari della donna hanno deciso di formalizzare la denuncia di scomparsa facendo scattare il piano provinciale di ricerche coordinato dalla prefettura.

Le ricerche erano state imponenti. Avevano partecipato i vigili del fuoco con nuclei sommozzatori e cinofili. Alle ricerche avevano partecipato le varie forze di Protezione Civile.