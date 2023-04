Moriolo e via dei Beccai avranno il gas metano

L’amministrazione comunale già all’inizio del 202 aveva avuto un serie di incontri con Toscana Energia Spa, gestore del servizio di metanizzazione finalizzati alla estensione dell rete di distribuzione del gas metano nel territorio comunale. Nel corso di tali incontri furono individuate due località, con un rilevante numero di utenze sprovviste della condotta del metano, in particolare la località Moriolo e porzione dell’abitato di San Miniato Basso. E già allora Toscana Energia dette la propria disponibiliotà ad arttuare il piano. Poi n conseguenza della pandemia da Covid-19 sino a metà 2022 molte attività ed azioni hanno subito un forte rallentamento operativo. Tuttavia da sucecssivi contatti la disponibilità è stata rinnovata. Da qui la decisione di procedere e l’atto del municipio che dichiara l’interesse pubblico dell’opera consistente nella estensione della rete di distribuzione del gas a Moriolo, via Volterrana e in San Miniato Basso, via dei Beccai.