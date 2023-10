Mori: "Monitoriamo servizio scuolabus per individuare soluzioni ai ritardi"

PONTEDERA

Trasporto scolastico: l’assessore Francesco Mori risponde ai genitori che negli ultimi giorni hanno sollevato problemi: "Ribadisco quanto già detto pubblicamente e cioè che gli uffici stanno monitorando le varie situazioni, che ci sono verifiche in corso, e che tutte le soluzioni praticabili per ridurre i ritardi saranno portate avanti". "Detto questo, è bene precisare che non sempre è possibile contemperare le esigenze orarie delle famiglie con l’organizzazione di un trasporto scolastico che deve rispondere a una logica complessiva – ancora Mori – Lo stradario adottato dal Comune di Pontedera tiene conto del riassetto e della ricollocazione delle sedi scolastiche in città, mettendo assieme la collocazione dei plessi e la residenza".

"Non dimentichiamo che rispondiamo a 700 utenti su un territorio ampio, articolato e ramificato che si muove su orari piuttosto significativi dove il via vai della città è consistente – conclude l’assessore Mori – Pontedera, soprattutto nelle prime ore del mattino, si trova crocevia di un flusso di mezzi che passano dal centro e dallo stadio. Quindi l’attenzione è massima, su una macchina del trasporto scolastico che è complessa, ma è chiaro che lo stradario che abbiamo pensato serve proprio per rispondere in maniera organizzata a tutte le esigenze. Quindi lo scopo, ovviamente, è quello di incrociare la collaborazione e la disponibilità generale degli utenti per rendere il servizio più funzionale".

Nella polemica interviene Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia che chiede a Mori di convocare un tavolo di concertazione con dirigenti scolastici, rappresentanti dei genitori, dirigenti Comune e "riveda il piano del trasporto scolastico partendo da ciò che prevede la legge e cioè che il tempo massimo di percorrenza e di permanenza sullo scuolabus non può superare i 30 minuti". "L’assessore Mori non si sottragga al confronto e venga in consiglio comunale a riferire su quelli che ha definito ‘problemi da risolvere’ – concllude Bagnoli – Con un’interrogazione chiederemo chiarimenti su come sia possibile che i bambini rimangano a bordo dei bus scolastici fino ai 55-58 minuti".