Montopoli si risveglia nel Medioevo Nel borgo con dame e cavalieri

Oggi e domani torna "Montopoli Medioevo" rievocazione storica giunta alla sua 49esima edizione. Un compleanno importante per una delle feste più belle della Toscana. Due giorni dove sarà possibile vivere la vita del borgo che fu, cambiando soldi dal cambiavalute, divertendosi con i giochi tipici, danzando con nobili dame e ammirando giocolieri, musici, sbandieratori, arcieri, macchine da guerra, combattimenti con la spada e tanto altro. Appuntamento clou nel cartellone organizzato dalla Pro Loco e l’Amministrazione comunale. Un evento che godrà di un finanziamento regionale grazie al terzo posto nella classifica del bando per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale. "Il sostegno ricevuto dalla Regione – dicono il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessora Cristina Scali – è un’ulteriore conferma del grande lavoro svolto in questi anni. La nostra rievocazione è entrata in una graduatoria regionale al pari di altri appuntamenti di città più grandi". Stasera cena medievale, domani un’atmosfera storica senza pari grazie anche alle ricostruzioni attente e agli scenari suggestivi. Culmine la storica "disfida" con l’arco tra le contrade di Santo Stefano e San Giovanni "Perinsù" e Peringiù". E anche per quest’anno non mancheranno le novità come spiega la presidente di Pro Loco Virginia Duccini: "Il lavoro dei volontari e i riconoscimenti ricevuti, in particolare da Mibact e Regione, ci hanno dato la possibilità di rendere la festa ancora più bella. Alla cena ci saranno spettacoli dedicati ai commensali. Saranno attivi vari punti ristoro in entrambe le giornate tra cui il forno con il tipico "Ciaccino" di Montopoli. E i ristoranti proporranno un menù medievale". E per raggiungere il paese navette gratuite da San Romano e Capanne.

Marcello Baggiani