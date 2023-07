Montopoli, rosso di gusto e moda Torna l’evento tra cucina e storia

MONTOPOLI

Due domeniche con "Rosso Montopoli". Che vuol dire bistecca e il colore creato da Nomasei, azienda di moda francese, che in questo modo ha voluto omaggiare Montopoli e i suoi mattoni in terracotta dei portali del centro storico. Il 16 e il 30 luglio, dalle 19, sotto la Torre di San Matteo, va in scena la quarta edizione dell’iniziativa che unisce gusto, tradizione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. L’organizzazione è del Ccn-Centro commerciale naturale di Montopoli e Confcommercio Provincia Pisa in collaborazione con il Comune e il contributo dell’azienda Nomasei Paris x Montopoli. L’evento vuole mettere in mostra e promuovere le tipicità locali ed esaltare le bellezze e le bontà offerte da botteghe e attività, tra tutte la bistecca, la celebre fiorentina dell’antica macelleria norcineria Marianelli che sarà protagonista di uno showcooking. Per partecipare prenotare a uno dei seguenti numeri (0571 466978, 333 6860459, 340 5674841).

"Rosso Montopoli" prende il nome dalla tonalità di colore creata dall’azienda Nomasei, casa di moda francese e sponsor dell’evento, omaggio ai tipici colori che richiamano due eccellenze montopolesi: la lavorazione delle terracotta e la bistecca. Le calzature di Nomasei vengono realizzate dal calzaturificio Everyn di Montopoli. Non mancherà la musica live con ll’artista e cantante Daniel Buralli e Paola Bivona, cantante e musicista protagonista di The Voice of Italy.

"Una festa simbolo del connubio tra storia, arte, enogastronomia e panorama che racchiude tutto il nostro patrimonio comunale", commenta il sindaco Giovanni Capecchi. "Il successo dell’evento è testimoniato dalle tante prenotazioni che arrivano addirittura con un anno di anticipo, spesso di persone che scelgono di ritornare", le parole di Luca Favilli di Confcommercio. Mentre l’assessore Valerio Martinelli parla di "appuntamento fisso diventato velocemente una tradizione". "Bellissima iniziativa che si tiene in una piazza meravigliosa – conclude Luca Marianelli, presidente del Ccn – I clienti possono scegliere la propria bistecca, selezionandone il tipo e la grandezza e seguendone la cottura. Una caratteristica unica di questo evento".