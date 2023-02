Montopoli premia i suoi magnifici 7 studenti

Il Comune di Montopoli in Val d’Arno premia il merito e l’impegno scolastico, con il traguardo di 100 agli esami di maturità dell’anno scoltasti 2021-2022. Sono stati ricevuti nella sede comunale i ragazzi e le ragazze di Montopoli in Val d’Arno che durante lo scorso anno scolastico si sono diplomati con il massimo dei voti. Un momento importante per fermarsi a riconoscere l’impegno e la determinazione di chi ha concluso il percorso delle scuole superiori con la votazione massima di 100.

"Tra i banchi si apprende a stare insieme agli altri nel rispetto che impone la società – ha sottolineato il sindaco di Montopoli in Val d’Arno Giovanni Capecchi – ad accettare i primi fallimenti e a capire che niente ci viene regalato".

"Il mio consiglio – ha concluso il primo cittadino nel discorso rivolto alle nuove generazioni montepolesi – è di seguire i vostri sogni, perché con la forza di volontà e l’impegno si può scalare ogni montagna. Non rinunciate a qualcosa soltanto perché è faticosa la strada per arrivarci, allenatevi per raggiungere il traguardo".

Alla cerimonia che ha incoronato i centisti di Montopoli era presente anche l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, che ha ricordato alla platea quanto sia importante coltivare e riconoscere il talento, negli anni della scuola oppure successivamente nelle scelte di vita lavorative e quotidiane. Questi i nomi dei centisti premiati: Davide Bonfanti, Alessia Carrara, Virginia Crecchi, Letizia Filippeschi, Chiara Gronchi, Marta Manzi e Silvia Vanni.

La cerimonia di premiazione si è conclusa con una breve presentazione ai ragazzi di due iniziative dedicate proprio alle nuove generazioni: le possibilità del servizio civile universale e la nascita della consulta dei giovani nel Comune di Montopoli. Quest’ultima novità si traduce in un’ottima occasione per essere parte attiva della comunità, potendo incidere direttamente sulle prossime scelte compiute dall’amministrazione comunale.