Montopoli medioevo, il cencio finisce nelle mani di Santo Stefano

A Montopoli si è conclusa la quarantanovesima edizione della rievocazione storica “Montopoli Medioevo“. Il “Castello Insigne“, definito così dal Boccaccio, si è vestito da passato mettendo in piazza cambiavalute, dame, cavalieri, arcieri, giocolieri, musici, sbandieratori, macchine da guerra, combattimenti con la spada e tanto altro. Attività che hanno fatto da preludio alla disfida con l’arco che ha portato il cencio dell’edizione 2023 al popolo di Santo Stefano meglio noto come il Perinsù. Miglior arciere è risultato Riccardo Caponi della contrada della croce di Sant’Andrea. Una vittoria netta che ha permesso di imporsi con 100 punti contro i 75 degli arcieri del Peringiù di San Giovanni. Pro Loco e amministrazione comunale non lesinano energie durante l’anno per preparare sempre al meglio l’edizione successiva. Il 2024 sarà ancora più impegnativo poiché la rappresentazione taglierà il nobile traguardo delle cinquanta edizioni.

"Felici e soddisfatti – dichiara Virginia Duccini presidente Pro Loco – perché abbiamo visto nei residenti un rinnovato entusiasmo intorno alla festa. Una partecipazione bella e sentita che abbiamo percepito già durante l’allestimento del centro storico. Siamo al lavoro per l’edizione numero 50 del prossimo anno. Abbiamo diverse idee da sviluppare nei prossimi mesi". Molte le presenze con i dati in constante crescita confermati anche dalle strutture ricettive di zona. "Un ottimo risultato – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessora Cristina Scali –. Grazie ai cittadini che hanno contribuito a rendere più realistica l’atmosfera medievale, alla Pro Loco per il grande lavoro svolto, ai tanti volontari impegnati affinché tutto filasse liscio. Poi ai musici, ai danzatori, agli sbandieratori e agli arcieri che con la loro passione riescono, ogni anno, a far vivere al pubblico un’esperienza unica e ad avvicinare tanti giovani a questa disciplina. E’ la nostra festa più rappresentativa perché parla delle nostre radici, una manifestazione in crescita che adesso può contare sul riconoscimento della Regione".

