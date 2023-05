"Montevaso" chiusa Attivo il bus-navetta

CASCIANA TERME-CHIANNI

Il 2 maggio, puntuali come aveva annunciato la Provincia, operai e tecnici hanno aperto il cantiere per la ristrutturazione di due ponti sulla provinciale 48 "del Montevaso", tra Casciana Terme e Chianni. Come già anticipato e spiegato dalla stessa amministrazione provinciale nei giorni scorsi, i lavori e l’allestimento del cantiere non sono compatibili con il transito dei veicoli sugli stessi ponti. Così, la Provincia ha istituito, in accordo con i Comuni di Casciana Terme Lari e Chianni, il divieto di transito per tutti i veicoli sulla strada del Montevaso in prossimità dei due ponti.

Per questo motivo Autolinee Toscane, la società che gestisce il trasporto pubblico locale, informa di aver istituito un servizio di bus-navetta di collegamento tra Casciana Terme e Chianni, in coincidenza con le corse della linea 410 Casciana Terme-Pontedera. Bus-navetta che saranno attivit per sei mesi, lo stesso periodo di previsione dei lavori ai due attraversamenti. Il servizio-navetta si svolgerà secondo il seguente percorso, in entrambi i sensi di marcia: capolinea Casciana Terme piazza Martiri, Sp13 "del Commercio", via dei Fontini, via della Cascina, Sp42 Terricciolese, ritorno sulla SP48 "del Montevaso" e arrivo a Chianni.

Le fermate temporaneamente soppresse a causa dei lavori sono le seguenti: direzione Casciana Terme-Chianni B0574 (San Leopoldo), B0573 (Bellavista), 0560 (Mulinetti Frantoio), B0546 (Casaccia), direzione Chianni-Casciana Terme B1994 (Casaccia), B1370 (Mulinetti Frantoio), B1371 (Bellavista), B1372 (San Leopoldo). Per maggiori informazioni sugli orari Autolinee Toscane invita a consultare il sito https:www.at-bus.ititlinee-e-orariavvisilinea-410-navetta-casciana-terme-chianni.