Montescudaio sotto l’albero. Due giorni di eventi

Natale nel borgo a Montescudaio con Montescudaio sotto l’Albero, la tradizionale manifestazione natalizia che quest’anno si terrà oggi e domani. Mercatini dell’artigianato e prodotti tipici insieme ai banchi dello street food animeranno il centro storico insieme a un ricco programma di iniziative a tema natalizio in collaborazione con le associazioni e le attività di Montescudaio. Entrambe le giornate vedranno la saletta comunale ospitare nel pomeriggio il Mercatino del baratto e dell’usato dei bambini. Ci sarà Biodivercity con la sua mini fattoria e i laboratori: i volontari dell’associazione, insieme a caprette e mini pony, saranno a disposizione anche per raccontare la propria attività. Musica protagonista: oggi 18 Il Coretto dei Pinguini, animo gospel spiritual, con una performance tra il sacro e il profano, mentre sabato saranno protagonisti gli allievi della scuola di musica Ritmi, dalle 15.30, davanti al Comune, e, a seguire, il giovanissimo dj Boccale. Oggi lettura animata e laboratorio creativo a cura di Microstoria, dalle 15 alle 18, in biblioteca. Aperto, nei due giorni (ore 15-18) Il Cedias che per l’occasione si trasformerà in un ufficio postale per le spedizioni di letterine a Babbo Natale.