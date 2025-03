Montescudaio dà il via al Poc: "Verso la rigenerazione urbana"

Dopo l’approvazione del piano strutturale, per il territorio di Montescudaio si apre una nuova fase della pianificazione urbanistica con la quale saranno delineate le prospettive del territorio nei prossimi 5 anni. La giunta comunale ha infatti approvato l’avvio del procedimento per la formazione del Poc (piano operativo comunale) e della contestuale Vas (valutazione ambientale strategica). "In questa fase intendiamo continuare a puntare sulla rigenerazione urbana - commenta il sindaco Loris Caprai - per quanto riguarda l’aspetto metodologico, si pongono alla base delle scelte di pianificazione una serie di approfondimenti conoscitivi: una lettura completa e corretta del territorio e delle sue dinamiche di trasformazione può essere l’unico strumento che ci permette di andare a disegnare uno strumento urbanistico che potrà incidere positivamente sull’evoluzione del territorio". Alcuni tra gli obiettivi prefissati sono strettamente legati alla volontà di superare problematiche emerse con l’attuale strumento.