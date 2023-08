Montecastello, successo della Cena in bianco Una tavolata infinita nel cuore del borgo

Da una parte uno spettacolo dedicato, per l’occasione, anche alle stelle, dall’altra una cena speciale sotto il cielo. Due eventi diversi ma entrambi organizzati per la notte di San Lorenzo sui punti più alti del Comune di Pontedera: la collina della chiesa Madonna di Ripaia a Treggiaia che ha ospitato lo spettacolo Balcanikaos e il cuore di Montecastello dove le strade e piazze sono diventate una grande sala per una infinita tavolata. Più precisamente in piazza Malaspina, via Matteotti, via Trento e Trieste. La Cena in bianco sotto le stelle, organizzata a Montecastello in occasione della notte di San Lorenzo, è stata un successo di partecipazione: 375 le persone che si sono sedute ai tavoli apparecchiati lungo tutto il perimetro della frazione collinare pontederese.

Una quinta edizione resa possibile grazie all’impegno delle realtà associative locali: Pro Loco Montecastello in Festa, Parrocchia Santa Lucia, Gruppo Sportivo Montecastello 2005, associazione Madonna di via Piana, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Il giro del paese è stato apparecchiato con tavoli e sedie in un unico grande cerchio. Presenti tanti residenti ma anche persone arrivate da fuori. Ogni tavola è stata arricchita con luci, lanterne e candele e i partecipanti hanno potuto mangiare il cibo portato autonomamente da casa. Il tocco in più è stato legato all’abbigliamento e all’apparecchiatura, tutto improntato sul bianco.

"Una serata davvero riuscita – ha detto l’assessore comunale", Mattia Belli, presente alla cena.