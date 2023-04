Monte Serra: incendi, un invaso e 'barriere' per combatterli

Buti (Pisa), 11 aprile 2023 - Una grande vasca per debellare più in fretta eventuali incendi. Il Comune di Buti la realizzerà entro l’estate sul versante del monte che guarda il padule di Bientina, tra Cascine e Caccialupi. "Si tratta di un progetto che arriva ora a compimento, ma che è partito alcuni anni fa – spiega la sindaca Arianna Buti – I tempi si sono allungati perché in un primo momento avevamo individuato un terreno, ma poi non è stato trovato l’accordo con i proprietari e quindi siamo stati costretti a trovare un altro spazio che fosse adatto per il posizionamento della grande vasca e ricominciare l’iter burocratico. Ora siamo alla fase cruciale dei lavori con l’indagine geologica. Per questa estate la vasca antincendio sarà pronta". La zona precisa dove viene installata è quella appena sopra il Molino del Rotone. L’operazione ha un costo di 104mila euro. "Per il riempimento dell’invaso – aggiunge ancora la sindaca di Buti – ci avvarremo delle associazioni di Protezione civile. Al momento stiamo pensando di effettuare il riempimento avvalendoci di autobotti, ma nello stesso tempo stiamo anche verificando se ci fosse la possibilità di attingere l’acqua da ruscelli o sorgenti della zona. L’invaso sarà a disposizione degli elicotteri che dovranno intervenire per lo spegnimento di eventuali incendi. Di vasche come questa, anche se sono tutte di dimensioni più piccole, ce ne sono altre distribuite in varie zone del Monte Serra".

Accanto a questo intervento il Comune di Buti sta portando avanti il progetto per la realizzazione delle fasce parafuoco per un totale di 9 km. Si tratta di strade larghe venti metri che serviranno a “interrompere“ il fuoco e far transitare i veicoli di soccorso e controllo. Si tratta di un intervento da 400mila euro. La realizzazione è prevista nelle aree di Colle di Volpaia, Monte Aspro, Piavola e Colle dei Lecci.

gabriele nuti