Monica Zhang per il recital pianistico

PONTEDERA

"Music Festival 2024" con Monica Zhang in un recital pianistico venerdì 12 gennaio alle 21 all’Auditorium del Museo Piaggio di Pontedera. Nel programma brani di Haydn, Beethoven, Liszt, Tchaikosvky/Pletnev, Ginastera. La prenotazione per assistere al recital è obbligatioria. Monica Zhang è una giovanissima musicista italiana (è nata a Milano nel 2007) di famiglia cinese. Ha iniziato lo studio del pianoforte a 8 anni. Ha studiato con Vincenzo Balzani ed è attualmente allieva di Cristina Frosini al Conservatorio di Milano e di Andrea Bonatta ai Talent music master courses di Brescia. È vincitrice di primi e primi premi assoluti in più di 30 concorsi nazionali e internazionali, l’ultimo dei quali, nell’ottobre del 2023, al Livorno International Piano Competition, dove era la concorrente più giovane. Ha già tenuto più di un centinaio di concerti in Italia, Spagna, Francia, Svizzera, Germania, Islanda, Marocco, come solista, camerista e con l’orchestra. Ha tenuto il suo primo recital a 11 anni e sempre nello stesso anno ha esordito con l’orchestra suonando il concerto K. 467 di Mozart. Ha suonato per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la Fondazione Bocelli, Morellino Classica Festival, per il Festival Internazionale "Armonie della Sera", al Teatro Verdi di Pisa, Gustav Mahler Hall, Teatro Olimpico di Vicenza, Palazzo Pitti di Firenze, Teatro Antonio Belloni di Barlassina, Sala Alessi del Palazzo Marino di Milano, Sala Verdi del Conservatorio di Milano e per RAI 1 nel programma "Prodigi". Nel 2021, con voto unanime della giuria, è risultata vincitrice assoluta della finale italiana al concorso Steinway e ha rappresentato l’Italia all’International Steinway Festival di Amburgo. Nel 2023 è stata ammessa all’Accademia Chigiana di Siena.