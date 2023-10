Mondo Nuovo in festa. Dieci anni di grandi progetti

VOLTERRA

L’associazione Mondo Nuovo, una storica realtà di Volterra impegnata ad affrontare le varie problematiche della disabilità, ha festeggiato i dieci anni di collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per il progetto di accoglienza e sorveglianza della Badia Camaldolese, l’imponente monastero arrampicato sulle balze risalente all’XI secolo, una delle meraviglie della città. Dopo un’importante opera di valorizzazione, attraverso il recupero e restauro, da diversi anni la Badia è tornata in parte visitabile, e proprio nel 2013 è stata siglata la prima convenzione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e l’associazione volterrana: un atto che ha segnato l’inizio di un vero e proprio sodalizio che continua anche sui altri fronti, come nei progetti per la promozione della biodiversità e la salvaguardia delle api, per la riscoperta dei frutti dimenticati al fine di contrastare l’estinzione di alcune varietà antiche, e per la valorizzazione del progetto Orto del Lolli, coinvolgendo anche gli studenti dell’Istituto agrario Niccolini di Volterra. Tanti i ringraziamenti durante la giornata da parte dell’associazione Mondo Nuovo e rivolti ai numerosi partecipanti che hanno aderito in vari modi al progetto nel corso degli anni, parole di gratitudine da parte dell’ex presidente di Mondo Nuovo Mauro Occhini (da poco è stato eletto Mauro Tanzini) al presidente della Fondazione Crv Roberto Pepi, a Nicola Marrucci socio della Fondazione Crv, a Piero Ginesi presidente di Mondo Nuovo, al direttore della Rsa Santa Chiara Piero Furiesi, a Patrizia Salvadori direttore Sds, alla Uisp e all’associazione Auser, a Romina del Testa e Elena Sarperi della Fondazione CRV e a Miro Mannucci.