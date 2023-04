Molti donatori ma non abbastanza!

Le associazioni cercano di incoraggiare le persone alla donazione, informando e assistendo tutti coloro che hanno voglia di aiutare il prossimo. In ogni città e in ogni piccolo centro d’Italia ci sono organizzazioni che accompagnano anche i più reticenti. Anche Buti, sebbene sia un piccolo centro, ha un punto di riferimento.

Si tratta dell’associazione Fratres. La sezione del nostro paese è attiva da ben 50 anni. Il suo principale obiettivo è invitare la gente alla donazione anonima, gratuita, periodica e soprattutto responsabile. Si prodiga a far conoscere la cultura della donazione del sangue e dei suoi componenti mediante feste dedicate alla comunità e incontri di sensibilizzazioni con i giovani e le scuole.

E noi? Quale può essere il nostro contributo per incrementare il numero dei volontari? Ci siamo inventati una "intervista a noi stessi" per fugare la paura e vivere la bellezza di un’azione altruistica di così grande importanza. Posso anch’io diventare un donatore? Perchè devo donare? Ciascuno dovrebbe trovare la propria risposta e non tirarsi indietro "perché in pochi minuti possiamo donare anni di vita".