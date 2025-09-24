“Molestie sessuali a scuola”, disposte nuove indagini su cellulare e computer

Pontedera, 24 settembre 2025 – Una integrazione d’indagine. Da quanto abbiamo appresso la procura, nelle settimane scorse, ha disposto ulteriori approfondimenti sugli apparati informatici sequestrati (cellulare e computer) da mettere in relazione – cercando conferme o eventuali contraddizioni – da quanto emerso dagli incidenti probatori sulle ragazze. Il caso è quello del professore che venne arrestato e messo ai domiciliari (misura cautelare poi revocata all’inizio dell’estate) con l’accusa di violenza sessuale e molestie nei confronti di una studentessa all’epoca dei fatti minorenne, e di condotte inopportune nei confronti di altre due studentesse. Reati per i quali il docente è indagato.

Nel corso delle indagini, lo ricordiamo, è stata sentita con lo strumento dell’incidente probatorio (acquisizione anticipata della prova) la ragazza che accusa l’insegnante di averla molestata fisicamente in una circostanza in cui la giovane si trovava vicino alla cattedra. L’uomo, fin dall’inizio, ha respinto tutte le accuse. Il suo legale, avvocato Andrea Massaini, nei giorni immediatamente successivi all’arresto, attivò subito investigazioni difensive per supportare l’affermazione di innocenza del suo assistito. Le altre due ragazze, sentite la scorsa primavera, avevano i raccontato come l’insegnante tenesse un comportamento “disinibito”, disponibile con gli alunni e le alunne anche “a parlare di sesso”. Ma non avrebbero visto il presunto palpeggiamento ai danni della compagna. I fatti in questione sarebbero accaduti nell’anno scolastico 2021-22, in un istituto superiore della città. Il 60enne fu fermato dagli agenti di polizia all’interno della scuola dove insegnava e condotto alla propria abitazione agli arresti domiciliari, che ormai da settimane sono stati revocati. Il difensore del’insegnante attende ora le determinazioni della procura (proscioglimento o richiesta di rinvio a giudizio) - indagini del pm Giancarlo Dominijanni condotte dagli agenti del Commissariato di Polizia di Pontedera – che dovrebbero arrivare all’esito di questa nuova integrazione richiesta.