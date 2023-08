Moglie salva il marito Lo soccorre guidata in videochiamata dalla centrale del 118

CASTELFRANCO

Un uomo di 38 anni, punto da una vespa e colpito da reazione allergica in forma grave, è stato salvato dalla moglie guidata in videochiamata dal persona della centrale operativa del 118 di Empoli e Pistoia. E’ stata la moglie a fare la chiamata di richiesta di soccorso e il dottor Michele Arsì, in quel momento alla postazione in centrale operativa 118, ha attivato la videochiamata mediate la quale ha potuto vedere in diretta le reazioni e le condizioni del trentottenne e impartire alla donna le prime istruzioni di soccorso: dal corretto posizionamento ad altre manovre che potessero mettere in sicurezza il paziente durante l’arrivo dei soccorsi che sono stati attivati contestualmente con l’invio dell’automedica.

"Mentre il dottor Arsì proseguiva la videochiamata fornendo supporto clinico e psicologico – si legge in una nota dell’Asl Toscana Centro –, attirata dalle grida, sopraggiungeva nell’abitazione una vicina di casa per dare aiuto e rivelandosi anch’essa un soggetto allergico il medico ha immediatamente capito che poteva disporre dell’adrenalina. Nuove istruzioni, sempre da remoto, sono state dunque impartite per l’immediata inoculazione del farmaco che avviene per via intramuscolare. Nel frattempo giungeva l’équipe territoriale composta dal dottor Luca Marcheschi e dall’infermiere Enzo Maddaloni, i quali hanno stabilizzato il paziente praticandogli le manovre rianimatorie cardiopolmonari".

"Ormai l’utilizzo di questo sistema è entrato nella nostra quotidianità – ha commentato il dottor Piero Paolini, direttore della centrale operativa e dell’Area emergenza territoriale 118 – tuttavia alcuni interventi come quello descritto risultano eccezionali per la particolare efficienza e per l’ottima sinergia tra il personale della centrale, i familiari e l’équipe di automedica. Mi sono già complimentato direttamente con il personale intervenuto".

"Questa è l’ennesima dimostrazione di come la tecnologia e la telemedicina unita alla professionalità dei nostri operatori sanitari possono salvare le nostre vite – le parole di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale – Un augurio di pronta guarigione e complimenti alla moglie per il sangue freddo nel soccorrere il marito. Grazie ancora una volta al dottor Arsì, a tutti i medici e gli infermieri coinvolti e alle sale operative del 118 che ogni giorno vigilano sulle toscane e i toscani".

g.n.