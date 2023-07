Modulgraf entra in Tikedo, gruppo internazionale: eccellenza di Castelfranco

CASTELFRANCO

Un’altra eccellenza del Comprensorio del Cuoio entra in un gruppo internazionale. Nella terra delle concerie, dove grandi realtà della pelle, hanno stretto alleanze strategiche e ingressi in maison della moda, Modulgraf entra in Tikedo, gruppo internazionale attivo nel Sud Europa nel settore delle etichette. Modulgraf, è un’azienda di Castelfranco specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di etichette autoadesive di elevata qualità per il settore enologico. E’ stata la prima, lo ricordiamo, negli anni Duemila, a dotare grandi realtà del vino di etichette anti contraffazione supportate da microchip in grado di garantirne anche la geolocalizzazione della merce.

L’amministratore delegato e azionista di Modulgraf, Daniele Barontini, e i figli Emiliano e Gabriele - è stato spiegato - inoltre reinvestiranno nel Gruppo e rimarranno amministratori, continuando a guidare l’attività insieme al management team di Tikedo. Fondata nel 1982 Modulgraf nasce come produttore di stampati commerciali. Nel 1990, la società si è specializza nelle etichette da vino, dando slancio a ricerca e innovazione e divenendo un esempio di eccellenza nel segmento high-end. Daniele Barontini, fondatore di Modulgraf, e oggi con fianco figli Emiliano e Gabriele hanno spiegato: "Operazione di grande importanza. Entrare a far parte del Gruppo Tikedo ci aiuterà a proseguire con efficacia nel nostro percorso di crescita, poiché saremo affiancati da un affermato partner industriale che ci permetterà di potenziare in maniera significativa la nostra capacità produttiva, senza snaturare la nostra filosofia aziendale".

"L’azienda è nata e resta nel Comprensorio – sottolinea Barontini -. Anzi sarà al centro di importanti investimenti". L’operazione si colloca, si apprende, nell’ambito di un più ampio progetto di White Bridge Investments, avviato a marzo 2023, con l’ingresso nel capitale di Tikedo, che prevede la creazione di un polo di riferimento delle etichette nel Sud Europa. I soci Modulgraf sono stati assistiti dal dottor Simone Bonacchi dello Studio Bonacchi Dottori Commercialisti per gli aspetti M&A e dall’avvocato Simone Giugni per gli aspetti legali societari, e dall’avvocato Leonardo Panaiotti per gli aspetti giuslavoristici. Carlo Baroni