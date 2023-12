Modartech, generazioni di creativi. Borse di studio per 70mila euro

Oltre 70mila euro per premiare il talento dei giovani creativi ed aiutarli ad inserirsi nel mondo della moda. Questo il valore delle 20 borse di studio messe in palio da Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, per coloro che vogliono acquisire competenze tecniche e specialistiche altamente richieste dal mondo del lavoro. Un’opportunità che si rivolge in particolare agli studenti delle classi quinte degli istituti superiori o ai già diplomati, a parziale copertura della retta dei corsi di laurea nelle aree Moda e Comunicazione, in partenza ad ottobre 2024.

Le borse di studio verranno assegnate ai candidati più meritevoli, a seguito della presentazione di un progetto creativo che i candidati dovranno consegnare entro il 25 gennaio 2024. Tutti i dettagli sulla partecipazione saranno comunicati oggi alle 15,30, nel corso di un evento online nel quale verrà presentato il bando per accedere alle borse di studio.

Per conoscere l’ampio ventaglio dell’offerta formativa, giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 dicembre la Scuola di alta formazione di Pontedera aprirà le porte con tre nuovi Open Day, online e in presenza. I primi due appuntamenti riguarderanno i corsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design, per coloro che sognano di realizzare, un giorno, una propria collezione, o per chi desidera diventare un esperto in comunicazione o in social media management e si svolgeranno online (giovedì 14 dicembre, ore 15,30) e nella sede di Istituto Modartech in viale Rinaldo Piaggio, 7 (venerdì 15 dicembre, ore 15,30). Quest’appuntamento presenta la possibilità di partecipare ad alcuni laboratori creativi, un’occasione per provare strumenti e tecniche, dare forma alla propria creatività, dando libera espressione a passione e talento. Il terzo appuntamento (sabato 16 dicembre, ore 10) sarà in presenza e dedicato ai corsi professionali, ovvero i percorsi per specializzarsi in web&graphic design e in modellistica cad abbigliamento, calzatura, borse e pelletteria, alta sartoria.