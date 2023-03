Moda e lusso Prada cresce e assume

Oltre 400 nuove assunzioni in Italia sono state annunciate dal gruppo Prada. Il piano della holding di lusso , fondata nel 1913 a Milano da Mario Prada e suo fratello Martino Prada, prevede l’inserimento di nuove risorse, concentrate sul territorio toscano, umbro e marchigiano, entro la fine del 2023 in modo da potenziare la capacità produttiva. In una nota – si apprende – il gruppo spiega che la solidità dell’assetto industriale del gruppo è dovuta anche a questa strategia di sviluppo, che prevede un piano di investimenti per l’ampliamento delle proprie strutture, e di conseguenza la formazione e l’inserimento di nuove risorse in tutti i segmenti. Dalla Pelletteria, alle calzature all’abbigliamento. Nuove assunzioni saranno fatte in varie località, anche nello stabilimento del Comprensorio, segnatamente nel Comune di Fucecchio.