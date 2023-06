Mobilità, la svolta verde Colonnine elettriche, il bando Individuate 7 aree a Ponsacco

PONSACCO

Scelta verde per il Comune di Ponsacco. È stato pubblicato sul sito del Comune un avviso per individuare uno o più operatori economici che abbiano interesse per progettare, fornire, installare, mantenere e gestire colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. L’obiettivo è realizzare delle aree dedicate alle infrastrutture per la ricarica. I punti individuati dalla giunta e dagli uffici come idonei e funzionali al progetto delle colonnine sono: il parcheggio pubblico alle Melorie vicino alla farmacia comunale, il parcheggio di Val di Cava nei pressi del campo da calcetto, il parcheggio vicino al polo scolastico Niccolini, il parcheggio di via Vienna, quello di via Fratelli Cervi, il parcheggio fra via de Gasperi e via Giovanni XXIII e il parcheggio in piazza Valli, riservato ai mezzi di proprietà comunale. Per un totale di 14 posti auto e 7 colonnine, visto che per ogni colonnina si possono ricaricare due veicoli. Un accordo, tra Comune e privati, che potrà valere per un massimo di 12 anni.

"Un servizio – spiega l’assessora all’ambiente Roberta Lazzeretti – che sarà accessibile 24h su 24 e tutti i giorni dell’anno. Accessibile dai cittadini di Ponsacco ma anche dai non residenti, pensando che questo possa essere un incentivo al turismo e a chi si reca sul nostro territorio utilizzando un veicolo elettrico. Un servizio a cui teniamo molto perché crediamo che, come amministrazione comunale, si debbano fare tutti i passi possibili per affrontare al meglio le sfide che ci impone la società in cui viviamo. Una piccola grande risposta concreta alle direttive europee che ci impongono, come Paese, di fare di più in tema della sostenibilità ambientale". L’avvio di un percorso per dare risposte a chi già oggi possiede un’auto elettrica o a chi magari ha in programma di acquistarne una.