Mobilità elettrica "Ci prepariamo"

Un percorso iniziato che avrà nuovi sviluppi. E’ quello che annuncia il Comune di Fauglia e che riguarda la mobilità del futuro. "A partire dal 2035, tutte le nuove auto in arrivo sul mercato devono essere a emissioni zero e non possono emettere Co2 – dice il sindaco Alberto Lenzi –: questa la decisione dalla Comunità Europea che punterà forte sulle auto elettriche". "Anche se magari andrebbe cambiato il modo di produrre energia – aggiunge il primo cittadino – eliminando le centrali a carbone per esempio, sennò è tutto inutile sennò.

Personalmente avrei preferito investire forte su auto a idrogeno vista la struttura delle nostre città". E Fauglia?

"Fortunatamente come amministrazione comunale – conclude Lenzi – avevamo già iniziato il percorso con lungimiranza nel predisposizione delle colonnine di ricarica. Lavoreremo nei prossimi anni in questa direzione".