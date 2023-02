Missaggia: "L’Ipsia non è in pericolo"

PONTEDERA

"Sinceramente non credo che noi rischiamo proprio nulla. Se si legge la legge di bilancio non c’è scritto che da dopodomani gli istituti scompaiono se sono sotto una certa soglia di iscritti. Inoltre, noi non siamo sotto quota 900 perché abbiamo oltre 800 studenti del diurno e 200 del serale". Lo dice Maria Giovanna Missaggia, dirigente dell’Ipsia Pacinotti di Pontedera.

"Detto questo – aggiunge Missaggia – è giustissima la preoccupazione dei sindacati perché la questione del dimensionamento degli istituti impatta nella qualità non soplo della didattica, ma della gestione di un istitutuio, Accorpando scompaiono figure di supporto come gli ata e questo incide tantissimo sulla questione degli spazi, sulla vigilanza degli spazi, sull’igiene e la sicurezza e sulla gestione di tutto l’apparato amministrativo. La legge di bilancio parla di tempi molto lunghi, addirittura 2026-2027 e se ci sono determinate condizioni. Ripeto, le preoccupazioni dei sindacati sono giuste perché con questo criterio dell’accorpamento si va a incidere notevolemente sulla qualità della didattca e della gestione complessiva di una scuola. Che vuol dire gestione delle attività progettuali e un’organizzazione interna efficace".

Di tempi parla anche Salvatore Picerno, preside del tecnico Cattaneo di San Miniato: "I processi di accorpamento non sono immediati, saranno fatti nel corso di più anni". Nessuna delle scuole sotto i 900 studenti ha ricevuto comunicazioni dal ministero. Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli: "Ancora non ci siamo mossi a livello istituzionale, eventualmente ci muovveremo come Provincia".

g.n.