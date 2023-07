Miss Toscana addio? "No, solo un arrivederci"

di Giuseppe Pino

"Tra Miss Toscana e Casciana Terme non è un addio, ma solo un arrivederci". Lo ha detto Gerry Stefanelli patron della Syriostar, concessionaria per la toscana del marchio di Miss Italia, all’indomani della decisione assunta dal comune di Casciana Terme di rinunciare allo svolgimento della finale regionale del concorso di bellezza dopo quaranta edizioni consecutive. Questo almeno per l’edizione 2023. "Quella di prendersi un po’ di tempo è stata una scelta fatta di comune accordo – ha sottolineato Stefanelli – col sindaco ci siamo lasciati con una stretta di mano e con la promessa di ritrovarci nei prossimi anni per confrontarci e verificare eventuali variazioni delle condizioni. A Casciana mi legano affetto, emozioni e ricordi". In sostanza, dopo la festa dello scorso anno per la quarantesima passerella in piazza Garibaldi, festa arricchita dalla presenza di Carlo Conti, mattatore su quella stessa piazza e su quella stessa passerella per oltre due decenni, e di Leonardo Pieraccioni, anche lui presente al fianco dell’amico in molte occasioni, sarebbe stato difficile se non impossibile ripetersi. Sarebbe stato soprattutto molto complicato mettere insieme quei 30mila euro, poco di più, poco di meno, necessari per allestire uno spettacolo in grado di richiamare il pubblico e il seguito delle grandi occasioni. Attrazione che invece non era mai mancata nel lungo periodo fortunato del concorso e del binomio tra Casciana Terme e Miss Toscana, quando a Casciana arrivavano in occasione della due giorni della finale molti volti noti dello spettacolo, la maggior parte dei quali legati all’agenzia Vegastar di Fernando Capecchi.

Presenze fisse venute a mancare anche in seguito al divorzio tra Capecchi e Stefanelli, divorzio che risale a più di 10 anni fa, era il 2012. "Dispiace, ma non potevamo fare altrimenti – ha detto il sindaco Mirko Terreni – negli ultimi anni siamo riusciti a mantenere la manifestazione di Miss Toscana a Casciana principalmente perché l’Amministrazione si è impegnata direttamente nella sua realizzazione, sia contribuendo direttamente sia ricercando i contributi delle sponsorizzazioni per raggiungere il budget necessario. Questo perché avevamo di fronte a noi un obiettivo, ovvero quello di raggiungere la quarantesima edizione. Obiettivo che abbiamo raggiunto lo scorso anno".