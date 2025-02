Miss-giornalista nell’incubo incendi: "Intere notti con le valigie pronte"

di Gabriele Nuti

"La mia casa si trova a 20 miglia dall’incendio più grande e a poche miglia da quello di Hollywood. Nelle prime notti i bagagli erano pronti per un’eventuale evacuazione che per fortuna non è arrivata. Le porte erano aperte a amici e parenti che invece hanno dovuto lasciare la propria casa". Veronica Maffei di Castelfranco, ex concorrente di miss Toscana e miss Italia, giornalista ed ex collaboratrice della Fiorentina, vive da alcuni anni a West Hollywood tra Beverly Hills e Hollywood con il marito Gabriele e i due figli, Stefano di 9 anni e Sofia di 2 anni. Ha vissuto e raccontato per alcune televisioni italiane, l’incubo degli incendi che hanno devastato la California.

Come è la situazione attuale?

"E’ in corso la bonifica. I residenti sono stati ammessi a tornare nei luoghi di residenza in questi giorni ma solo per verificarne la situazione e cercare nelle macerie se qualche salvata. Per il resto tutta la zona è inaccessibile. Alcuni amici hanno abbandonato la città per paura dell’inquinamento dell’aria, noi siamo rimasti. Io come giornalista, inviata per Mediaset e altre emittenti italiane sono rimasta a dare il mio contributo".

Le scuole sono aperte?

"Quelle di Pacific Palisades e Pasadena sono bruciate, alcune sono danneggiate e chiuse. I bambini sono stati trasferiti in altre scuole o sono a casa. Le scuole di West Hollywood e altre sono state chiuse qualche giorno, nella prima settimana dei fuochi e adesso sono aperte anche se consigliano di andare con la mascherina per l’inquinamento dell’aria".

La devastazione è immane così come i danni...

"Gli incendi più difficile, se non impossibili da domare, hanno bruciato più di 15 giorni. In fumo più di 38mila acri di terreno, distrutte più di 17mila strutture. I morti sono stati 28 morti. Ristoranti italiani molto famosi come Giorgio Baldi, Moonshadows completamente rasi al suolo. Tanti italiani imprenditori rimasti senza casa. Vivo a Los Angeles da pochi anni, chi abita qui da sempre mi dice che mai ha visto una cosa del genere. E’ terra soggetta ad incendi ma mai così mal gestiti. La vera causa di questo disastro è tutt’oggi discussa. Ma la cattiva gestione dell’emergenza è evidente. Dopo l’emergenza è subito cominciata la solidarietà. Il mondo di Hollywood duramente colpito, hanno perso la casa Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Paris Hilton, Diane Keaton, Jamie Lee Curtis, Richard Harrison e suo figlio Sebastian, sta contribuendo con donazione e varie iniziative per la ricostruzione. Il 30 gennaio scorso c’è stata una prima serata-evento per la raccolta fondi".