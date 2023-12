Misericordia. Nuovi mezzi. Inaugurazione

Una nuova ambulanza per la Misericordia di San Miniato e anche per il gruppo di protezione civile. Il nuovo mezzo verrà inaugurato l’8 dicembre: alle 9,30 raduno delle associazioni, alle 11 la messa in San Domenica e poi alle 12 la parata per le vie cittadine. "Grazie al grosso contributo ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, dell’amministrazione Comunale, con l’impegno dei volontari e grazie al contributo del Rotary Club San Miniato – spiega una nota – abbiamo raggiunto un importante risultato, quello di avere una nuova ambulanza, un mezzo logistico per la protezione civile e una torre faro". Una bella notizia per la comunità di San Miniato che da oltre 300 anni può contare sul lavoro incessante della Misericordia e dei suoi volontari. Una presenza che è un presidio di aiuto sempre a disposizione 365 giorni l’anno.