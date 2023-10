Misericordia a Saline di Volterra: 70 anni di festa

La Confraternita di Misericordia di Saline di Volterra in concomitanza dell’ottava festa del Volontariato, festeggia oggi i suoi settanta anni dalla fondazione avvenuta il 18 maggio 1953. In questi 70 anni si sono succeduti 6 Governatori, oltre l’attuale in carica. Oggi verrà celebrata alle 11:30 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, a seguire alle 12:30 il pranzo nella zona ricreativa Il Cavo" (prenotazioni alla segreteria della Misericordia: 058844496.