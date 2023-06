Ministro Piantedosi interviene sul caso del Palazzo Rosa di Ponsacco

PONSACCO

Il caso del Palazzo rosa di Ponsacco è ora sul tavolo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha ricevuto un dossier dall’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi. La stessa Ceccardi, insieme a Gabriele Gasperini del comitato d Ponsacco, ha incontrato il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro per affrontare la stessa questione.

"Da troppo tempo il Palazzo rosa si è trasformato in una vera e propria bomba a orologeria che rischia di esplodere da un momento all’altro – è quanto denuncia l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi – Il palazzo è occupato da centinaia di persone di etnia rom senza alcun titolo per stare lì, tra cui 90 minori che vivono in una condizione di gravissimo degrado e pericolo tra carenze igienico-sanitarie, bombole a gas abbandonate ovunque, quadri elettrici manomessi e personaggi poco raccomandabili che girano intorno e dentro al palazzo. Il sindaco di Ponsacco prima non ha fatto nulla per prevenire e ora continua a non fare nulla per curare, mentre avrebbe già dovuto chiedere da tempo lo sgombero di una struttura in cui, come purtroppo tutti i cittadini sanno, l’illegalità detta legge e rischia di diventare il motore di veri e propri drammi, come accaduto a Firenze".

"Fossi stata il sindaco di Ponsacco, avrei già agito – conclude Susanna Ceccardi – Ma agirò comunque, da europarlamentare, perchè non voglio un altro ex Astor, come non lo vogliono i tantissimi cittadini che mi hanno contattato per manifestarmi questa situazione allucinante causata dal lassismo della sinistra. Per questo ho già segnalato quanto sta accadendo a Ponsacco a causa dell’occupazione del Palazzo Rosa al ministro dell’Interno Piantedosi, il quale ha già manifestato grande sensibilità sulla questione".

g.n.