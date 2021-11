Volterra (Pisa), 4 novembre 2021 - "Qui ci troviamo di fronte alla testimonianza di una vicenda straordinaria. Una scoperta incredibile dove lavorano insieme Soprintendenza, centri di ricerca, università e Cnr in un luogo in cui si può coniugare ricerca scientifica avanzata e nuove tecnologie perché una scoperta di questo genere non era mai stata fatta prima in un'era in cui si possono utilizzare strumenti tecnologici di ultima generazione". Lo ha detto il ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, dopo avere visitato oggi l'anfiteatro romano di Volterra (Pisa).

Per completare gli scavi servono però cinque milioni di euro e il ministero è al lavoro per trovare i soldi. "Siamo impegnati a trovare i fondi necessari - ha promesso Franceschini - perché ci mancherebbe altro che per una scoperta di questo tipo andassimo avanti con risorse ordinarie. A breve daremo buone notizie".