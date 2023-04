"Ministro, ecco perché il calzaturiero soffre"

di Gabriele Nuti

Una ventina di minuti faccia a faccia con il ministro Matteo Salvini. Francesco Del Ry è un imprenditore calzaturiero di Santa Maria a Monte, socio dell’azienda Victor, una delle più vecchie della zona del Cuoio, fondata da suo nonno e da altri soci nel maggio del 1969. Al ministro, Del Ry ha parlato della difficile situazione che sta affrontando il settore calzaturiero, e non solo, della provincia di Pisa. Parlandogli a cuore aperto e in prima persona della sua situazione che è più o meno lo specchio di quella di molte altre aziende della scarpa, un’eccellenza italiana che nel comprensorio del Cuoio ha uno dei suoi epicenti.

"Ho esposto al ministro Salvini i problemi che stiamo affrontando – racconta Francesco Del Ry – in un momento di ripartenza dopo il Covid. La piccola e media impresa, ancora oggi, si trova a far fronte, dopo gli indebitamenti causati dall’emergenza epidemiologica, a un’altra emergenza. Quella del pagamento delle cartelle esattoriali molto pesanti che sono la conseguenza dei mancati versamenti previdenziali. Una scelta che parecchie aziende ha dovuto fare negli anni trascorsi per salvaguardare i posti di lavoro e non licenziare i dipendenti e pagare i fornitori".

Altri temi al centro del colloquio di Del Ry con Salvini sono stati "la difficoltà di collaborazione con gli istituti di credito e l’aumento del 50 dell’energia, luce e gas, dei mesi scorsi. Soldi che dovevano essere dedicati a pagare i fornitori, la maggior parte concittadini, o comunque artigiani e imprese della zona, li abbiamo dovuti utilizzare per pagare una multinazionale dell’energia. Nel mio piccolo, da ottobre a oggi, le spese per questa voce sono cresciute di 30mila. Costi non previsti, ovviamente".

"Ringrazio il ministro Matteo Salvini per avermi ascoltato, in mezzo a decine di persone che volevano parlargli e incontrarlo – ha concluso Francesco Del Ry – Lo ringrazio anche per l’attenzione che ha posto e la promessa di venire a visitare la nostra zona. E ringrazio l’onorevole Donatella Legnaioli, deputato nella passata legislatura e figura di spicco della Lega in provincia di Pisa e la consigliera regionale Elena Meini, capogruppo Lega in consiglio regionale del partito di Matteo Salvini, per aver favorito questo incontro".