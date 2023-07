Minaccia la compagna e maltratta il cane, arrestato a Pontedera

Pontedera, 3 luglio 2023 – Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Pontedera con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Domenica sera, in seguito a una lite, il 52enne italiano era stato allontanato di casa dalla compagna. Ma tornato poco dopo ha iniziato a prendere a calci la porta dell’abitazione e a urlare minacce e offese nei confronti della donna.

Quando sul posto sono arrivati i poliziotti, l’uomo si è scagliato anche contro di loro insultandoli e opponendosi con violenza al tentativo di farlo salire in auto per portarlo in commissariato. Il 52enne ha quindi danneggiato la Volante e le suppellettili della cella di sicurezza prima di essere nuovamente bloccato e trasferito in ospedale per grave stato di ubriachezza.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per le numerose segnalazioni ricevute negli ultimi tempi proprio per il suo stato di ubriachezza e per il presunto maltrattamento del proprio cane lupo di quattro mesi, picchiato all’esterno di un supermercato.

L’animale è stato precauzionalmente affidato in custodia a un canile.