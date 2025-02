M’illumino di meno. Spento il Muro di Baj

Anche per l’edizione 2025 il Comune di Pontedera ha dato l’adesione all’iniziativa “M’illumino di meno”. Nella giornata di domani, dalle ore 18 alle ore 19.30, sarà spenta l’illuminazione del Muro di Baj in viale Risorgimento e quella artistica nella vicina piazza Garibaldi. La giornata, ideata da Rai Radio 2 con la trasmissione Caterpillar e istituzionalizzata con una legge nazionale, vuole sensibilizzare sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, promuovendo la cultura ambientale e il risparmio delle risorse. "Tutti, nel nostro piccolo, possiamo dare il proprio contributo su questi temi – ha spiegato l’assessore all’ambiente del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli – e questa giornata, alla quale come Comune aderiamo, è utile per diffondere messaggi legati alla sostenibilità e al contenimento dei consumi".