M’illumino di meno. Il Comune si spegne

Comune di Calcinaia si illumina di meno. L’amministrazione calcinaiola aderisce, anche quest’anno, alla Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili giunta alla 19esima edizione, in programma per venerdì 16 febbraio. All’iniziativa, promossa come detto dal programma radiofonico Caterpillar, il Comune parteciperà spegnendo l’illuminazione esterna del palazzo municipale. Un gesto simbolico per tornare a sottolineare l’importanza delle tematiche ambientali. E il giorno successivo sarà inaugurata la ciclopista dell’Arno Calcinaia – Pontedera.