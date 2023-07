Milano-Taranto, 250 Moto Storiche in Passaggio a Pontedera in Onore di Florio Monti

PONTEDERA

"Questo passaggio della Milano-Taranto da Pontedera la dedichiamo a Florio Monti, unico pilota vivente ad aver corso nel 1954 la Milano-Taranto quando ancora era una gara di velocità in strada". Oggi pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, arriveranno sul piazzone le 250 moto storiche protagoniste di questa rievocazione storica. La Milano-Taranto, dal 1987, ogni anno raduna a luglio centinaia di moto d’epoca che si danno appuntamento per la rievocazione storica a tappe di questa leggendaria corsa motociclistica. Sono partite ieri da Milano ed in serata sono arrivate a Maranello. Piloti provenienti da tutto il mondo per vivere questa esperienza, una sorta di Mille Miglia su due ruote, e stanotte alloggeranno negli alberghi e agriturismi della provincia. Oggi è prevista quindi la seconda tappa con partenza da Villanova di Castenaso, a Bologna, con il passaggio da Porretta Terme, Barberino di Mugello, Lamporecchio, Vinci, Montecalvoli fino ad arrivare a Pontedera intorno dalle 15.30 in poi. Qui le moto storiche resteranno parcheggiate in esposizione pronte per ripartire domattina, dalle 9 alle 11, dal Museo Piaggio con la terza tappa Pisa-Assisi.

"Ci teniamo a dedicare questo passaggio a Florio Monti che ha compiuto lo scorso aprile 101 anni – ha detto Eugenio Leone, rappresentante del Comune di Pontedera in Anci Città dei Motori –. Florio nel suo garage a Forcoli ha ancora conservata la moto con cui quasi 70 anni fa corse la Milano-Taranto quando ancora era una gara di velocità su strada che oggi definiremo una follia". Florio Monti, storico collaudatore Piaggio oltre che pilota di moto e go-kart, arrivò 42esimo su 400 partecipanti in quella Milano-Taranto del ’54 che Monti percorse senza soste se non per i rifornimenti in 17 ore 32 minuti e 28 secondi in sella ad una moto perugina.

l.b.