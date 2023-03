Milano e Firenze deturpati

Pochi giorni fa, il 9 marzo 2023, è stata imbrattata in piazza Duomo a Milano la statua di Vittorio Emanuele II a cavallo con della vernice gialla. Gli attivisti che hanno compiuto questo gesto, appartenenti al gruppo "Ultima generazione", l’hanno fatto nell’ambito della campagna "Non paghiamo il fossile" che si oppone all’utilizzo dei combustibili fossili. I responsabili del danno sono stati poi portati via dai carabinieri e sono stati condotti in caserma e in seguito denunciati per imbrattamento di beni culturali e paesaggistici.

In tempi ancora più recenti, il 17 marzo 2023, è stato preso di mira Palazzo Vecchio a Firenze, imbrattato con della vernice arancione. Proprio mentre gli attivisti stavano compiendo l’atto, il sindaco Dario Nardella si trovava sull’Arengario, la zona antistante al Palazzo Comunale, ed è stato il primo a fermarli e a mettersi a pulire la facciata. Anche questo atto vandalico è stato rivendicato dal gruppo "Ultima generazione". L’intervento tempestivo di pulizia della vernice ha evitato che il muro del prestigioso edificio rimanesse danneggiato irreparabilmente.