Micam al Comprensorio: Walk Your Way tra Fashion e Nuove Tecnologie

E’ dal 17 settembre prenderà il via a Fiera Milano il Micam che vedrà calzature, pelletteria, pelli e cuoio protagonisti fino al 20 settembre. Un banco di prova importante per il sistema moda, per tutta l’area pelle, e per le calzature, strette tra scenari internazionali an cora complessi e segnali di ripartenza. Una nuova campagna accompagnerà la prossima edizione a fieramilano, accogliendo espositori e visitatori con tre semplici parole: Walk your way. Questa esortazione rappresenta molto più di un semplice slogan – spiega una nota di Assocalzaturifici – : è un messaggio che promuove l’individualità, l’autenticità e l’espressione di sé attraverso le calzature che indossiamo. "Camminare è un’azione semplice e naturale ma è il modo in cui lo facciamo che esprime chi siamo – afferma Giovanna Ceolini, Presidente di Micam - Walk Your Way è un invito ad esplorare il proprio stile, ad abbracciare la propria individualità e a indossare le scarpe con fierezza per raggiungere le proprie mete passo dopo passo. Micam rappresenta un intero universo di stili fatto di calzature di qualità che portano con sé un sistema valoriale, costituito dall’attenzione alla persona".

Micam è l’evento chiave per il comparto. E anche in questa edizione ci saranno seminari, proposte innovative e tecnologiche,emerging designer, start up e sostenibilità in un unico luogo. Un viaggio dentro il mondo della sostenibilità, delle tendenze, delle tecnologie per il futuro del retail. Il tutto tra oltre 1700 collezioni di calzature. La fiera ospita più di 1.200 espositori per ogni edizione, di cui 570 internazionali, provenienti da 30 diverse nazioni.