"Metteremo le fototrappole contro gli incivili"

A porre di nuovo sul piatto il problema è stata arriva l’associazione Agorà, molto attiva sul territorio e sulle manutenzioni. "Mentre stavamo preparando i percorsi per la corsa del 25 aprile abbiamo cercato di togliere un poco della spazzatura che abbiamo trovato – si legge in una nota –. Vale a dire, materiali elettronici,freni di auto, la solita vaschetta dello sciacquone, coperte e materiali vari che abbiamo raccolto in diversi sacchi e depositato in uno spazio che un amico ci ha messo a disposizione e che porteremo all`area ecologica". Il sindaco Alberto Lenzi annuncia un giro di vite: "Inciviltà che combatteremo prossimamente con le fototrappole – dice – . Ringrazio i volontari dell’associazione Agorà Fauglia che dimostrano sempre il loro grande senso di civiltà e l’amore per il posto dove vivono. Grazie a nome della comunità".