Metano per 50 famiglie Cantieri entro l’anno

L’obiettivo è far partire i lavori entro l’anno. Lo annuncia il sindaco Simone Giglioli. "Poche settimane fa abbiamo approvato in giunta, la delibera di pubblica utilità dell’intervento di metanizzazione di via Volterrana (Moriolo) e di via dei Beccai (nel tratto che va al di là di via Capitini a San Miniato basso) – dice –. Una delibera propedeutica all’inizio dei lavori, che saranno effettuati da Toscana Energia e che spero possano iniziare entro quest’anno". "È un lavoro programmato da tempo, i primi incontri con Toscana Energia sull’argomento sono stati fatti con l’assessore Bertini nel 2019, poi lo scoppio della pandemia ha rallentato molto questo programma – conclude il pri o cittadino –. Ma abbiamo sempre avuto la ferma volontà di ampliare la nostra rete di gas metano, estendendola alle zone del nostro comune che ne sono ancora sprovviste. L’intervento riguarderà un totale di circa 50 famiglie, con un’estensione di rete di oltre due chilometri".