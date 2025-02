Mercato settimanale. Svelate le novità

PONSACCO"Il mercato settimanale a Ponsacco non è mai stato in pericolo di non far più ritorno nella sua posizione originale nel centro della città come da giorni invece leggiamo sulla stampa locale". Lo assicura Confesercenti che interviene sul rovente caso del mercato settimanale che da mesi è stato spostato fuori dal centro per fare spazio al cantiere di riqualificazione di piazza della Repubblica. Lavori che si sono durati oltre il previsto. Ora, con il termine del cantiere, le associazioni e le opposizioni chiedono lumi sul ritorno dei banchi in centro. "Come associazione di categoria abbiamo sempre avuto un filo diretto con sindaco, assessore al commercio e Ufficio Suap che ringraziamo per aver lavorato a ritmo serrato sul piano della sicurezza del mercato settimanale che permetterà il ritorno ufficiale del stesso nella sua originaria posizione – sottolinea il referente di Anva Confesercenti Roberto Luppichini –. Nella mattina di mercoledì oggi (ieri, ndr.) abbiamo organizzato una vera e propria assemblea con gli operatori del mercato confrontandoci direttamente con tutti loro e spiegando ufficialmente, dopo la riunione di concertazione di lunedì scorso, quali fossero le modalità di ritorno nel centro città. L’assemblea si è espressa in modo chiaro, dichiara il responsabile d’area di Confesercenti Claudio Del Sarto, ogni operatore dovrà tornare nel suo posteggio originario tranne 5 banchi che subiranno una variazione forzata rispetto alla loro posizione originaria a causa della nuova conformazione della piazza ma che potranno trovare una nuova collocazione nei posteggi disponibili ad oggi all’interno di piazza della Repubblica andando così ad uno spostamento meno stravolgente possibile. La proposta che verrà ufficializzata all’amministrazione comunale va nella direzione di tutelare tutti gli operatori del mercato cercando altresì di creare meno disparità possibili fra gli operatori stessi".