Mercatino del riuso e dell’antiquariato, slitta il debutto

PONTEDERASlitta il debutto del nuovo Mercatino del Riuso e dell’antiquariato di Pontedera. Non esordirà a marzo, la prossima domenica, come era stato inizialmente paventato ma è più probabile che le prime bancarelle si vedano non prima di settembre. Nei giorni scorsi intanto è stato completato l’affidamento all’associazione Etruria che a sede a Livorno ed è presieduta da Silvio Marchetti, la stessa associazione che organizza ogni quarta domenica del mese il mercatino a Bientina. A Pontedera, in viale Italia, sarà organizzato ogni terza domenica del mese, ad esclusione dei mesi di giugno, luglio ed agosto.Un mercatino sperimentale di 12 mesi, intanto, con la promessa di valutare dopo un anno se proseguire o meno l’esperienza in futuro.L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di vivacizzare il quartiere di Fuori del Ponte ed in particolare la zona di viale Italia che già in passato ha ospitato diversi tipi di mercato tra cui ora quello di carboot che coinvolge i cittadini e le associazioni.