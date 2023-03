“Mentirei“, il singolo di Roberto Filippetti

È uscito il nuovo singolo di Roby, nome d’arte di Roberto Filippetti, dal titolo Mentirei.

Maestro Roby, ci incuriosisce il titolo. Lei, a chi mentirebbe? "Questa canzone l’ho scritta tempo fa, in un momento difficile. Avevo litigato con la persona che, da qualche anno, era diventata importante per me. Mi chiedevo se fossi felice da solo, senza di lei e, se un’altra donna, avesse preso il suo posto. Se avessi potuto non pensarla più: dovevo essere forte. In un attimo mi accorsi che mentivo con me stesso: lei era fondamentale per me. Così, mi aggrappai alla frase del mio carissimo amico e fan Urbino: “L’amore trionfa sempre. Lei è tornata ed è tutto per me".

“Mentirei“ è ben diversa da “Vorrei“ e da altre sue canzoni.

"E’ più rock. Pensavo ad una melodia alla Umberto Tozzi. Una volta in studio, Alessandro Sgherri mi dette il suo parere. Ne fui catturato, così come Umberto Balsotti. Grazie alla chitarra di Claudio Pinori, leader de “Il Resto della Ciurma“ ed ai cori di Silva Ghelardoni, è nata una canzone che ha subito riscontrato un buon successo nelle serate in cui l’ho presentata. In aprile gireremo il video. Questo, come la foto di copertina, sono affidati a Muvi Produzioni di Matteo Luongo e Daniele Papini".

Marco Lepri