Mense scolastiche? Sì a km zero "Cibo più sano e rette meno care"

di Ilenia Pistolesi

Salute in primis, e economia che si mette in circolo in un percorso virtuoso capace di abbattere spreco, quindi anche i costi delle tariffe. E’ la proposta rivoluzionaria sulle mense scolastiche a km 0 che verrà presentata oggi dal Distretto Rurale della Valdicecina al convegno in programma alle 10 alla Siaf. Al centro del summit, il dibattito sui prodotti agricoli del territorio da utilizzare nelle mense scolastiche prendendo come spunto il cammino positivo, in questa direzione, operato dalla società pubblica “Qualità e servizi“ che opera nell’area fiorentina. Un modello che il Distretto intende replicare nella Valle. "Le mense scolastiche sono un punto strategico-culturale e se riusciamo a spingere verso l’uso di prodotti locali, può crearsi un percorso innovativo, incentrato sulla salute dei bambini e dei ragazzi, che parte dalle nostre coltivazioni e dai nostri allevamenti – è l’analisi che sviscera il presidente del Distretto Rurale Stefano Berti – penso anche all’importanza che le cucine rivestono quando si trovano all’interno delle scuole. E voglio fare un esempio lampante che può sicuramente avvalorare l’idea di un utilizzo più consapevole nelle mense scolastiche: lo spreco di cibo viaggia su percentuali che si aggirano sul 50%".

E come può intersecarsi il progetto con le cooperative che già gestiscono i servizi mensa?

"Dando avvio a un percorso con chi già gestisce le mense, trovando i prodotti quando gli stessi non si trovano. La Valdicecina è un’area né grande, né piccola. Motivo per cui potrebbe configurarsi come luogo ideale in cui avviare questa sperimentazione, in un’operazione in cui tutti potrebbero trarne vantaggi. Pensiamo, appunto, alla salute usando a tavola prodotti locali, alla possibile creazioni di una rete di impresa fra agricoltori, o alla realizzazione di un pastificio e di un forno per il pane per le mense".

"Salute – conclude Berti – significa anche economia per un territorio. E si andrebbe a creare un beneficio diffuso su tutta la zona, da Cecina fino a a Volterra. E’ il momento di avviare una discussione in questa direzione, da allargare anche alle mense ospedaliere".