Meno pressione fiscale e investimenti: "Un milione sugli impianti sportivi"

Un po’ per le primarie del 10 marzo. Un po’ per le elezioni amministrative, Simone Giglioli continua a tirare le somme dei suoi cinque anni al governo diSan Miniato, ma soprattutto annuncia quello che farà se vincerà il duello con Vincenzo Mastroianni e, soprattutto, se sarà confermato dai cittadini alla guida del Comune della Rocca dove si celebreranno le elezioni amministrative più dofficili per il centrosinistra dalla fine della guerra ad oggi. E’ attraverso uno dei due canali – in questo caso un nuovo sieto internet – che il primo cittadino informa la comunità e attiva il filo diretto. Stavolta Giglioli fa il punto sugli impianti sportivi e rivendica il fatto di aver investito un milione in cinque anni.

"Le palestre e le associazioni sportive sono una risorsa di inestimabile valore per il territorio di San Miniato – dice –. Durante gli ultimi cinque anni, l’amministrazione si è impegnata per fornire un sostegno concreto e risorse, concentrando gli interventi principalmente sul potenziamento delle strutture sportive esistenti". Attualmente, il comune di San Miniato vanta la presenza di ben 57 associazioni sportive, molte delle quali operano all’interno dei 13 impianti sportivi comunali. "Con un investimento totale di un milione di euro – sottolinea Giglioli – l’amministrazione si è dedicata alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai rifacimenti, ai risanamenti e alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione e riscaldamento". Questi investimenti sono stati distribuiti su diverse aree, tra cui: la palestra scolastica di San Miniato Basso, il campo Leporaia a Ponte a Egola, il campo da calcetto a sette La Catena, l’impianto di atletica Fontevivo, il campo da calcio Gargozzi, la palestra scolastica di Ponte a Egola, il campo da calcio di Corazzano, il campo da calcio a La Serra, il campo Pagni a San Miniato Basso, il campo da calcio a La Scala.

E se Giglioli sarà sindaco? Ecco l’annuncio: "sarà fatta la realizzazione della nuova palestra nel centro sportivo Fontevivo; arriverà la nuova pavimentazione per la pista di atletica e ci sarà l’installazione di un nuovo manto sintetico presso il campo sportivo Pagni di San Miniato Basso".

Continuando a tirare le somme il sindaco affronta anche il tema della pressione fiscale. E sottollinea come "nolte delle tariffe sono rimaste invariate, alcune sono state ritoccate al ribasso introducendo nuove e maggiori esenzioni per pensionati e lavoratori dipendenti con particolare attenzione anche per le attività commerciali che hanno beneficiato di una riduzione della Tari dell’11%". E anche qui l’annuncio: "Confermando la nostra attenzione per le fasce più vulnerabili, in linea con i nostri storici impegni e valori politici, l’azione dei prossimi anni – conclude – si concentrerà sul potenziamento dei servizi per i cittadini, senza aumentare il peso fiscale sulle famiglie, le imprese e il commercio locale".