Meno banchi, più ordine e sicurezza. Cambi in vista per il mercato e la Fiera

CASTELFRANCO

Piccola riduzione dei posteggi, riposizionamento di altri e assegnazione delle licenze decennali attraverso un bando. Questo anche per una maggiore sicurezza. Cambia il mercato settimanale del lunedì a Castelfranco dopo l’accordo tra Comune ed esercenti e il via libera del consiglio comunale. Cambia anche l’assetto della Fiera di San Severo. Le modifiche alla pianificazione comunale sono state decise attraverso un percorso di confronto tra ufficio Suap del Comune, polizia municipale, associazioni di categoria e dei commercianti ambulanti.

"Negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, abbiamo registrato un calo degli esercenti che partecipano alla riassegnazione quotidiana dei posteggi vuoti – la spiegazione del sindaco Gabriele Toti e dell’assessora allo sviluppo economico Ilaria Duranti – Attraverso una sistemazione dei banchi ed una riassegnazione delle concessioni libere, puntiamo quindi ad un mercato più pieno e completo. In questo modo si limita anche l’effetto squalificante di trovare spazi vuoti".

Al mercato del lunedì erano stati riscontrati problemi di sicurezza e percorribilità con mezzi di emergenza e soccorso, specialmente lungo la parte dei banchi collocati tra piazza XX Settembre e via Dante Alighieri. Anche per questo è stata riorganizzata la pianificazione dei posteggi, tenendo conto di mantenere spazi liberi al passaggio di ambulanze o veicoli dei vigili del fuoco.

Per la Fiera annuale di San Severo (che si svolge a novembre) il Comune vuole evitare o limitare le assenze dei concessionari in alcuni posteggi messi a disposizione. Saranno quindi revocate alcune concessioni ed eliminati alcuni posteggi fuori mercato non più attrattivi. "Il percorso con l’amministrazione comunale – dicono Claudio Del Sarto e Rodolfo Bernardini di Anva Confesercenti – è positivo e voluto dalla maggior parte degli operatori ambulanti. Ringraziamo Il sindaco Toti, l’assessore Duranti e il responsabile dell’ufficio Suap Alessandro Piazza". "Oltre a condividere il merito delle decisioni, apprezziamo il metodo di concertazione intrapreso tra associazione e Comune", aggiunge Alessio Giovarruscio di Confcommercio Pisa.