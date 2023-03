Memorial Simone Dalla Via: fotografi in gara

"Finché il ricordo di Simone sarà celebrato in ciò che lui amava, potremo sentirlo vicino e ancora capace di donarci stimoli di riflessione e gioia nel trovarci insieme". È così che l’associazione Il Carrubo Onlus di Pontedera presenta il primo concorso fotografico nazionale "Il Carrubo immagina… – Memorial Simone Dalla Via". La partecipazione è aperta a tutti con una quota di partecipazione di 10 euro a titolo di rimborso spese. "Tra le nostre varie e molteplici attività – dicono dall’associazione – abbiamo deciso di organizzare in questo mese di marzo, fino alla fine di aprile, un concorso di fotografia in memoria di un nostro amico, associato al nostro gruppo, che purtroppo ha perso la vita in un tragico incidente stradale, Simone Dalla Via, appassionato appunto di fotografia e convivialità". Il concorso è per immagini digitali in cui sono previsti due temi: un tema libero e un tema obbligato "La gioia della festa: vino e cibo". Le immagini possono essere in bianconero eo colori. Ogni autore può partecipare con un massimo di quattro foto per ogni tema. I soci dell’associazione culturale il Carrubo Onlus, facenti parte del consiglio direttivo, non parteciperanno al concorso. I lavori devono essere inviati entro il 20 aprile via posta elettronica (preferibilmente tramite WeTransfer) all’indirizzo: [email protected] La riunione della giuria ci sarà il 22 aprile e la comunicazione dei risultati dal 26 aprile. Luogo e data della premiazione sono ancora da definire. La giuria è composta da Luigi Cioni (UIF, MFO, BFA e membro dell’Associazione culturale Il carrubo), Mario Mencacci (FIAF, AFI), Paolo Ferretti (UIF, MFO, BFA), Elena Cioni (fotografa FotoSilvi) e Alessio Trafeli (fotografo free lance). In palio, per il migliore autore, un soggiorno benessere a Palazzo Belvedere di Montecatini Terme. Per i primi tre posti della categoria tema libero in palio targa e materiale fotografico offerto da Autoscatto, mentre per le prime tre posizioni della categoria tema obbligato "La gioia della festa: vino e cibo" in palio targa e prodotti offerti da Foto Silvi. E poi è previsto il premio Under 18 e premio al Circolo Fotografico più numeroso. Le schede di partecipazione e tutte le altre informazioni sul sito dell’associazione Il Carrubo Onlus.

l.b.