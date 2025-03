"Mele della pace". Ecco dove comprarle

Tornano le "Mele della Pace". E’ l’iniziativa di Shalom per sostenere l’educazione dei giovani in Burkina Faso.

Oggi la vendita sarà davanti alle parrocchie di Brusciana, Castel del Bosco, Cerreto Guidi, Cevoli, Fucecchio (San Pierino, Ponte a Cappiano, La Torre, Le Vedute), Montecalvoli e diverse parrocchie di San Miniato

I fondi raccolti finanzieranno borse di studio in agraria, diritto e comunicazione per studenti meritevoli dell’Università fondata dal Movimento Shalom in Burkina Faso, contribuendo a contrastare l’esodo dei giovani africani.