Meily Dragus sindaca dei ragazzi. E’ butese di seconda generazione

di Gabriele Nuti

La sindaca dei ragazzi è butese di seconda generazione. Si chiama Meily Dragus, frequenta la prima B della scuola Secondaria, gioca a pallavolo e suona il sax. E, come suo babbo Giovanni, sua mamma Maria e i fratelli Alex di 17 anni e mezzo e Matteo di quattro, è in attesa di diventare cittadina italiana. Maria e Giovanni Dragus hanno presentato la domanda quattro anni fa alla Prefettura dopo aver sostenuto l’esame di italiano. "Andammo che Matteo aveva appena dieci giorni ed era nell’ovetto – racconta Maria – Siamo ancora in attesa".

Burocrazia a parte, la famiglia Dragus è (e, soprattutto, si sente) butese a tutti gli effetti. Maria e Giovanni sono originari della Romania, ma si sono conosciuti nel 2002 a Sassano, vicino Battipaglia. Dopo alcuni anni a Lucca i Dragus nel 2011 hanno deciso di trasferirsi a Buti, dove Giovanni lavorava già, in paese. Da poco più di due anni abitano a Cascine nella loro nuova casa. "Sono molto contenta – dice la sindaca dei ragazzi di Buti Meily Dragus – Ai miei compagni ho detto che mi impegnerò al massimo e promesso che tutte le proposte che mi faranno le porterò all’attenzione della sindaca Arianna e del consiglio comunale. E mi relazionerò con l’amministrazione perché possiamo imparare sul campo come funziona la macchina della democrazia".

Del consiglio comunale dei ragazzi fanno parte otto rappresentanti delle quarte e quinte delle Primarie (Leonardo Ceppaglia e Nilde Mannucci 4^ A Buti, Kevin Zona e Vittoria Matteoli 5^ A Buti, Lorenzo De Nicolais e Carlotta Belli 4^ A Cascine, Cloe Montesanto e Samuele Filippi 5^ A Cascine) e quattordici della Secondaria di primo grado (Davide Ascenzi e Noemi Pioli della 1^ A, Meily Dragus e Matteo Ricci della 1^ B, Agata Pratali e Cesare Gennai della 2^ Chloe Andreini e Tommaso Tarantino della 2^ B, Valentina Nocita e Leonardo Pieretti della 2^ C, Ginevra Monforte e Arbri Nexha della della 3^ A, Stella Cullhaj e Francesco Guiggi della 3^ B).

"Buon lavoro a Meily e a tutti ragazzi del consiglio degli studenti, avremo modo di lavorare insieme per il territorio e la comunità di Buti – il saluto della sindaca Arianna Buti – La cosa più importante è che continuerà il percorso di collaborazione con l’amministrazione sulla cittadinanza attiva, la Costituzione e i valori della memoria in concomitanza con gli ottant’anni dell’eccidio di Piavola. Previsti question time con gli assessori che rispondono alle domande dei ragazzi. Lavoreremo insieme a Calcinaia, Bientina e Vicopisano sui progetti di rigenerazione urbana". Una storia su cui riflettere per la politica in crisi di vocazioni.